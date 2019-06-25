«إسطنبول» تثير تكهنات حول نهاية عصر أردوغان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أمس الاثنين، حصول مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على 54.2% من أصوات الناخبين في الانتخابات المعادة على رئاسة بلدية إسطنبول مقابل 45% من الأصوات لمرشح الحزب الحاكم. وذكرت اللجنة أن نسبة التصويت بلغت 85.5% بإجمالي 8.74 مليون صوت. وشهدت مدينة إسطنبول ليل الأحد احتفالات صاخبة بفوز مرشح المعارضة في أعقاب إعلان النتائج الأولية للانتخابات. ونزل الآلاف إلى الأحياء الرئيسية في المدينة، منها «باقركوي» و«قاضي كوي» و«صاري ير» و«بيلك دوزو» و«سلطان غازي»، حاملين الأعلام الوطنية.

وأمام فرع لجنة الانتخابات العليا في إسطنبول، اجتمع المئات من المواطنين، على أنغام الطبول والمزامير، حيث أدوا الرقصات واحتفلوا بفوز إمام أوغلو. كما اجتمع آلاف المواطنين أمام مقر رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، محتفلين بفوز مرشح «تحالف الأمة» الذي يضم حزبي الشعب الجمهوري و«إيي».

وصباح امس الاثنين، نشر إمام أوغلو صوراً من احتفالية بيليك دوزو عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بقوله: «إن الفوز بالانتخابات تحقق بحب الأطفال وحماس الشباب ودعاء الأمهات»، وتقدم بالشكر إلى إسطنبول.

وذكرت التقارير أن سعر صرف الليرة التركية شهد صعوداً مقابل الدولار، بعد إعلان نتائج الانتخابات في أكبر المدن التركية. وجرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، عند 5.7390 ليرة للدولار، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد تراجعت بنسبة 1.35% عن سعر الإغلاق السابق، وفقاً لموقع «بلومبيرج».

كذلك ارتفع مؤشر بورصة اسطنبول التركية (BIST) بنسبة 1.81% إلى 95728 نقطة، بعد إغلاقه الجمعة الماضية على انخفاض نسبته 0.14%.

ولقي فوز مرشح المعارضة والتعليقات الخاصة بمستقبل أردوغان السياسي أصداء واسعة في الصحافة الألمانية. وعلقت صحيفة دويتشه فيله على انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول بعنوان فرعي حمل عبارة «عصر أردوغان ينتهي».

وأوضحت الصحيفة أنه كان من الممكن تهنئة أردوغان، وتمنّي فترة تقاعد هنيئة له لو كانت تركيا دولة تتمتع بديمقراطية حقيقية، غير أن تركيا ليست دولة ديمقراطية، وأردوغان ليس ديمقراطيا، على حد قول الصحيفة. من جانبها عنونت صحيفة سوديتوشي زيتونغ صفحتها الرئيسية تحت عنوان «لكمة إسطنبول». وعبر موقعها الإلكتروني، أفادت صحيفة Die Zeit أن الفوز التاريخي لإمام أوغلو يعكس رفض الأتراك للاستبداد رغم كل الضغوط.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية النتائج بأنها الهزيمة الأعنف في مسيرة أردوغان وانها اضعفت موقفه قبيل قمة العشرين، بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه النتائج تعكس أمام الأعين المشاكل التي يعانيها الحزب الحاكم.

(وكالات)