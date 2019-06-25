شكرا لقرائتكم خبر عن حساب نائب رئيس الدولة في «تويتر» منصة تفاعلية يتابعها 10 ملايين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصادف يونيو / حزيران هذا العام مرور 10 سنوات على إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حسابه على المنصة العالمية «تويتر».

وتحول حساب سموّه على «تويتر» إلى منصة تواصلية تفاعلية يتابعها نحو 10 ملايين، من مختلف دول العالم، ليتبوأ مكانة متميزة بين أكثر زعماء العالم تأثيراً في شبكات التواصل.

ووفقاً لأحدث إحصاء لعام 2019، حل حساب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد في المرتبة الأولى عربياً، والحادية عشرة عالمياً، وضمن قائمة أكثر قادة العالم متابعة وتأثيراً، حيث شملت القائمة 44 قائداً حالياً وسابقاً، وليكون القائد العربي الأكثر متابعة على الموقع، في ظل تضاعف أعداد المتابعين نحو 5 مرات خلال السنوات الست الماضية، إذ قفز العدد من مليونين عام 2013 إلى نحو 10 ملايين، مع مرور 10 سنوات على إطلاق الحساب.

يعكس الحساب فكر محمد بن راشد وفلسفته في تفاعله مع الناس مباشرة، حيث بات منصة للتواصل المباشر مع الناس واستشارتهم في السياسات والقرارات، وإطلاعهم على آخر المستجدات بكل شفافية، ومشاركة متابعيه من أنحاء العالم، نشاطاتهم وأفراحهم وأحزانهم، مستخدماً لغات عدة في حسابه؛ ففضلاً عن العربية، خاطب سموّه متابعيه بالإنجليزية والصينية والهندية والأوردية والملايو.

وطوال عشر سنوات، ترسخت مكانة الحساب على «تويتر» منصةً للتواصل بين دولة الإمارات وشعوب المنطقة، إذ يحرص سموّه على مشاركة الشعوب الشقيقة والصديقة في أفراحهم وأتراحهم، وهو ما يحظى بقبول وتفاعل واسع، مع هذه اللفتات الكريمة التي تعبر عن عمق فكر محمد بن راشد وفلسفته وعالميتهما وتمحورهما حول إسعاد الناس، أينما كانوا.

رضا الموظفين

حظيت تغريدة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، التي منح فيها مديري جهات حكومية اتحادية مهلة ستة أشهر لتغيير بيئة العمل، وتحسين رضا الموظفين، بتفاعل واسع من المتابعين، عبر نحو 60 ألف إعجاب وإعادة تغريد، وهو ما أهلها لتبوّؤ المركز الرابع في قائمة الأكثر تفاعلاً، إذ أعلن سموّه بكل شفافية أن بعض الجهات تقل فيها نسبة رضا الموظفين عن 60%، واصفاً إياها بأنها غير مقبولة، وهو ما يكشف مدى اهتمام سموّه، بجودة بيئة العمل، بوصفها أكبر محفز للموظفين للابتكار والتفاني، ويبين، كذلك، فلسفته في الإدارة الحكومية، إذ يرى أن «رأسمال الحكومة الأغلى هو موظفوها».

مصر في المونديال

حظيت تغريدة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد لتهنئة جمهورية مصر العربية بصعودها إلى بطولة كأس العالم 2018، بتفاعل واسع من المتابعين، عبر أكثر من 58 ألف إعادة تغريد وإعجاب، لتحل في المركز السادس بقائمة التغريدات الأكثر تفاعلاً.

ولم تكن هذه التغريدة الرياضية الوحيدة لفارس العرب وراعي الرياضة والرياضيين صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، إذ حرص سموّه في تغريدات منفصلة على تهنئة كل الدول العربية التي صعدت منتخباتها إلى كأس العالم روسيا 2018 التي شهدت أكبر مشاركة عربية في تاريخ المسابقة، بصعود أربعة منتخبات هي السعودية ومصر وتونس والمغرب.

علمتني الحياة

وتحظى تأملات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، التي يغرد بها بين الحين والآخر ضمن وسم «#علمتني_الحياة»، بتفاعل واسع من المتابعين.

ضحكة الخليج

حرص سموّه، عندما رحل الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا في ال 16 من أغسطس 2017 على تعزية محبي الفنان البارز، ووصفه في تغريدة تضمنت صورة للجنازة الضخمة للممثل الكوميدي الأبرز خليجياً بأنه «ضحكة الخليج وفرحتها».

التغيير الوزاري

في مارس 2013، غرد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «الإخوة والأخوات، سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن تشكيل وزاري جديد في حكومة دولة الإمارات، سيضم وجوهاً شابة جديدة وبعض التغييرات الهيكلية». سجل حساب سموّه سابقة هي الأولى من نوعها عالمياً، إذ كانت المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس حكومة، عن تشكيل حكومته عبر «تويتر»، وهو ما رسخ مكانة الحساب مصدراً للأخبار الحصرية التي تتناقلها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية. ولم يكن اختيار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحسابه في «تويتر» ليعلن حينها، عبر سلسلة تغريدات عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومته مصادفةً، ولكنه نابع من حرصه على خلق مساحة للتواصل بين الحاكم وشعبه، كاسراً أنماط الاتصال التقليدية.

ومنذ هذا التاريخ، تحول الأمر إلى تقليد، إذ استخدم سموّه منصة «تويتر» للإعلان عن كل التغييرات الوزارية اللاحقة. في 2014 أعلن سموّه عبر «تويتر» تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل الحادي عشر في تاريخ مجلس الوزراء، وفي 2016 أعلن وبالطريقة نفسها، أن صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد تغييرات هيكلية كبرى في الحكومة الاتحادية، بالتشاور مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتكون حكومة المستقبل.

وجاء الإعلان عن هذه التغييرات عبر مجموعة من التغريدات عبر «حوار المستقبل» الذي أطلقه سموّه عبر وسائل التواصل، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات. وفي 2017، وعبر سلسلة من التغريدات أعلن سموّه عن تعديل وزاري. وفي السياق نفسه، حوّل سموّه حسابه في «تويتر» إلى منصة تتنافس فيها الجامعات على ترشيح خريجيها لتولي حقيبة وزارية.

أمهات وزوجات الشهداء

للمرأة مكانة خاصة في فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد ووجدانه، فالمرأة هي «شريكة وعضيدة مسيرة التنمية»، إذ يحرص دائماً على توجيه التحية إلى النساء في كل المناسبات، ومنها يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف ال 28 من أغسطس /‏‏‏‏ آب. وفي 2018 خص سموّه بالتهنئة أمهات وزوجات الشهداء.

وفي عيد الأم عام 2018، قدم نموذجاً لأم إماراتية ملهمة تكرس نفسها لعائلتها ومجتمعها.

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طموحات تعانق الفضاء

ولأن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد يعشق التحدي، ولا توجد كلمة مستحيل في قاموسه، وتعبيراً عن طموحاته وأحلامه الخاصة بدولته والتي تعانق الفضاء، حظي دخول دولة الإمارات إلى النادي الفضائي عبر سلسلة من المشاريع الطموحة، بمساحة كبيرة في حساب سموّه في «تويتر»، إذ حرص على إطلاع متابعيه على أحدث تطورات برنامج الفضاء الإماراتي، وفي هذا السياق غرد سموّه في 2017، داعياً الشباب الإماراتي إلى التسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وفي مطلع نوفمبر /‏‏‏‏ تشرين الثاني 2018، أعلن سموّه عن تدشين أول قمر صناعي عربي.

صناع الأمل

وتأكيداً للنهج التفاعلي الذي يرسخه سموّه، يحرص على الإعلان عن مشاريعه الإنسانية والتنموية عبر «تويتر»، ومنها مبادرة صناع الأمل، إذ أعلن بحثه عن صناع الأمل في عالمنا العربي، مدوناً عبر حسابه الرسمي «مطلوب للعمل معنا، صناع أمل في عالمنا العربي، نذروا أنفسهم لمساعدة الناس ومنفعة الناس. نريد قصصهم، لتكريمهم وليكونوا قدوات لغيرهم. أي صانع أمل في المجال التعليمي أو الصحي أو الإنساني أو الثقافي أو البيئي أو غيره هو رصيد لنا جميعاً في بنك الخير والأمل».

وفي 2015، أعلن سموّه عن إطلاق تحدي القراءة العربي، كما أعلن سموّه في 2018 عن إطلاق شهر القراءة.

التواصل مع شعوب العالم

يحرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد على التواصل مع شعوب العالم عبر حسابه على تويتر، عبر تهنئة الشعوب الصديقة والشقيقة بالأعياد الوطنية، وباستخدام اللغات التي تتحدث بها هذه الشعوب. ومنها تهنئته الكويت والسعودية والمغرب وعمان والبحرين بأيامها الوطنية. (وام)

أكبر جلسة عصف ذهني

في ديسمبر /‏ كانون الأول 2013، أطلق سموّه أكبر جلسة عصف ذهني وطني عبر «تويتر»، داعياً الجميع إلى المشاركة فيها وتزويد صانعي القرار بالأفكار والاقتراحات لتطوير التعليم والصحة، وقال: «الجميع صغاراً وكباراً، نساءً ورجالاً نريد منهم تزويدنا بالأفكار والاقتراحات لتطوير التعليم والصحة، نريد أكبر جلسة عصف ذهني وطني لمناقشة حلول جديدة»، وتابع «أريد إشراك جميع أفراد المجتمع في هذه الخلوة، قضايا التعليم والصحة تمسنا جميعاً، نريد أن نتوحد حولهما، وأن نبدع أفكاراً جديدة في التطوير».

وترسيخاً لمبدأي الشفافية والحزم في الإدارة الحكومية، نشر سموّه صورة وصلت إليه من متسوق سري توضح مستوى الخدمات في «بريد الإمارات»، مدوناً «صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات، ليس هذا مستوانا، ولا خدماتنا. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى»، وتابع «أرسلنا فريقاً للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم. عاد الفريق بهذا التقرير، أضعه أمام الجميع بكل شفافية، وأقول لجميع من في الحكومة: لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية».

الأكثر تفاعلاً

تجسيداً لعمق العلاقات بين دولة الإمارات والسعودية، لم تكن مصادفةً أن تتصدر تغريدات سموّه التي تتصل بالشأن السعودي قائمة الأكثر تفاعلاً، إذ حلت تغريدته لتهنئة الشعب السعودي بالصعود إلى مونديال 2018 في المركز الأول. وجاءت تغريدته «وجهنا بتغيير مسمى شارع الصفوح بدبي إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك العدل والعزم في مملكة العز والحزم» في المركز الثاني بقائمة الأكثر تفاعلاً.