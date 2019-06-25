«نسور قرطاج» ترفض التحليق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخب تونس مع أنجولا 1-1 أمس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة في مصر.

وأهدر منتخب «نسور قرطاج» الفوز بعدما تقدم عبر يوسف المساكني في الدقيقة 33 عبر ركلة جزاء احتسبت بعدما تعرض نعيم سليتي للعرقلة من مدافع أنغولي، وأهدر وهبي الخزري ورفاقه الكثير من الفرص، ومن هجمة نادرة سجل دجالما كامبوس هدف التعادل في الدقيقة 73. وتضم المجموعة أيضاً موريتانيا ومالي.

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وفي المجموعة الرابعة، حقق منتخب ساحل العاج بداية إيجابية بفوزه 1-صفر على جنوب إفريقيا.

وفي المباراة التي أقيمت على استاد السلام في القاهرة، حقق المنتخب العاجي الفوز بفضل هدف لاعب أستون فيلا الإنجليزي جوناثان كودجيا في الدقيقة 64، مانحاً بلاده النقاط الثلاث وتقاسم الصدارة مع المنتخب المغربي الذي فاز الأحد بالنتيجة ذاتها على ناميبيا في افتتاح منافسات المجموعة.

وكان المنتخب العاجي الباحث عن لقبه القاري الثالث بعد 1992 و2015، قريبا أكثر من مرة من تعزيز النتيجة والخروج بنتيجة تمنحه الانفراد بالصدارة قبل اللقاء المرتقب في الجولة الثانية ضد المغرب الجمعة المقبل، لكنه اصطدم بإضاعة الفرصة وصلابة الحارس الجنوب إفريقي رونوين وليامس.