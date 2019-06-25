اعتماد شعار أول مهمة إماراتية عربية إلى الفضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعتمد مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، شعار أول مهمة فضاء إماراتية عربية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العام 2017، بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

وأوضح المركز، أن التصميم تم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب؛ ويعكس إبداع وقدرات الشباب الإماراتي، ومساهمتهم في صنع مستقبل وريادة دولة الإمارات وإنجازاتها الرائدة في مجال الفضاء.

وقالت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «سعداء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، في تصميم شعار أول مهمة إماراتية عربية لمحطة الفضاء الدولية، بمشاركة الشباب الإماراتي المبدع».

وأضافت أن الاعتماد على الشباب الإماراتي في تصميم الشعار، يدل على ثقة واهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المستمر للشباب في شتى المجالات والتخصصات، الأمر الذي أسهم في أن يصبح شباب الإمارات مثالاً عالمياً يحتذى به في الريادة والإبداع والتفوق.

وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «يجسد شعار المهمة طموح المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء، خاصة أنه آمن بقدراتهم واهتم بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة هذا القطاع، وكانت لديه رؤية بعيدة المدى لقطاع فضاء إماراتي.

سيحمل هزاع المنصوري «طموح زايد» معه إلى الفضاء، مرتدياً الشعار على كتفه خلال هذه المهمة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستكون حدثاً يفتخر به كل إماراتي وكل عربي». ومن المقرر أن يرافق شعار المهمة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في شهر سبتمبر المقبل.