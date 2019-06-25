اللجنة الوطنية: إعلان المراكز المعتمدة للانتخابات قريباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبو شهاب

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات 2019، اعتماد المراكز الانتخابية في الدولة، خلال المرحلة المقبلة، والمتوقع أن تزيد على 40 مركزاً، تغطي جميع مناطق الدولة، إلى جانب مراكز التصويت المبكر التي قد تصل إلى 10، وأكثر من 90 مركزاً خارج الدولة وستكون في سفارات الدولة.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة، إنه سيراعى في اختيار المراكز داخل الدولة، سهولة وصول الناخبين، لذا وقع الاختيار على عدد من المراكز التجارية، وصالات الأفراح والأندية الرياضية، وغيرها من المباني المجهزة والملائمة، تمهيداً لاختيارها مراكز انتخابية. مشيراً إلى أن اللجنة، سترفع خلال المرحلة المقبلة، قائمة بالمراكز المقترح اعتمادها.

وأوضح المصدر، أن اللجنة، تواصل دراسة وزيارة أكثر من 70 موقعاً محتملاً في الدولة، وستواصل جولاتها وزياراتها الميدانية.

وأكد أن تحديد المراكز يمر عبر مراحل عدة، بدءاً بالتنسيق مع الجهات التي تتبع لها المواقع التي تدرس لاختيارها مراكز انتخابية، ومنها وزارة التربية والتعليم، لاختيار مدارس، والهيئة العامة للشباب والرياضة لاختيار أندية، وهيئة الإمارات للهوية، والجهات المشرفة على مجالس الضواحي والأحياء السكنية، ومن المتوقع زيادة عدد مجالس الضواحي ومجالس الأحياء التي ستختار مراكز انتخابية.

وأوضح أن اللجنة، وضعت معايير ومواصفات لتحديد المراكز، تضمنت تطبيق المواصفات البيئية في الشراء، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، بما يضمن المحافظة عليها والموارد غير المتجددة، وتطبيق معايير المساحة المفتوحة في المركز الانتخابي بالمتر المربع، وعدد المداخل والمخارج الرئيسية، ومدى توفر مناطق الاستقبال والانتظار والتدريب والتخزين والتحميل والمرافق والخدمات، وشملت التدقيق على المتطلبات الفنية والتقنية ومتطلبات الكهرباء والاتصالات وغرفة الخوادم.

وتواصل اللجنة جهودها لتوفير البنية التحتية اللازمة في المراكز، بالربط الشبكي، وأجهزة الحاسب الآلي المزودة بنظام تصويت إلكتروني، وفق أعلى نظم الحماية الإلكترونية، وتوفير المطبوعات والنشرات المطلوبة.

وتختص اللجنة، بتحديد المراكز في كل إمارة، بالتنسيق والتعاون مع لجان الإمارات، واعتمدت نموذجاً متطوراً للمراكز، بحيث تكون متشابهة في كل الإمارات.

وتتضمن خطة عمل اللجنة، وضع معايير لتحديد مواقع الانتخاب، ووضع قائمة للتحقق من صلاحيتها لوصول أصحاب الهمم.