الارشيف / اخبار الخليج

المغرب يرسل أحد أفراد وزارة المالية إلى قمة البحرين الاقتصادية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

ولم تقدم وزارة الخارجية مزيدا من التفاصيل بشأن هوية المسؤول لكنها قالت إن المملكة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، بحسب رويترز.

© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN

في سياق آخر، قال الدكتور إبراهيم ملحم المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إن ورشة البحرين تشبه البناء فوق الرمال، وأن الوعود الأمريكية لا يمكن الوثوق بها.

وأضاف ملحم في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الجانب الفلسطيني تواصل مع كافة الدول العربية التي وجهت لها الدعوة للمشاركة، وطلب منهم عدم المشاركة في "ورشة البحرين".

وتابع أن كل الوعود الأمريكية المطروحة في الورشة هي أوهام وسراب، وأن تنحية المسار السياسي عبارة عن وصفة لفشل أية مقاربات ترمي إلى تخليق حلول خارج إطار الشرعية الدولية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يرسل أحد أفراد وزارة المالية إلى قمة البحرين الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا