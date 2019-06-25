اليمن... مقتل قيادي و4 عناصر من "القاعدة" بغارات غربي البيضاء

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرة من دون طيار أمريكية استهدفت بثلاث غارات تجمعا لعناصر "القاعدة" في منطقة طياب بمديرية ذي ناعم شمال غربي البيضاء.ووفقا للمصدر، أسفرت الغارات عن مقتل خمسة هم: القيادي الخضر سالم الطيابي، عبدالرحمن الطيابي، سالم محمد الوحيشي، علي عبده الوحيشي، الملاحي.
وكانت طائرة من دون طيار أمريكية قتلت في 25 مارس الماضي، 7 من عناصر "القاعدة" بقصف استهدف مخازن أسلحة في معسكر وحاجز تفتيش للتنظيم في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة شرق البيضاء أدت إلى تدميرها.
وتنفذ طائرات درونز أمريكية بين الحين والآخر غارات على مواقع وتجمعات لعناصر تنظيمي القاعدة وداعش في محافظة البيضاء، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في مايو/أيار الماضي تنفيذ 17 غارة جوية لمكافحة الإرهاب في أربع مناطق باليمن، بينها محافظة البيضاء.
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