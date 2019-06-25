مصر... مصرع 3 وإصابة 13 إثر انفجار في مزرعة

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© Sputnik . Sergey Mamontov
ونقل المصابون لمستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتوفى أحدهم فور وصوله للمستشفى نتيجة إصابته بكسور متعددة بالجمجمة، فيما جرى إسعاف الـ١٣ مصابا الآخرين.
يشار إلى أنه من المنتظر أن تنتقل النيابة العامة لمناظرة أشلاء المزارع المتوفي في مكان الانفجار، وتواصل تحقيقاتها للوقوف علي ظروف وملابسات الحادث.
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