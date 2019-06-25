إيران تقول أن "لا شأن للجيش الاميركي في الخليج"

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طهران: قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين إن الجيش الأميركي "لا شأن له في الخليج" بعد أن أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية.

وكتب ظريف في تغريدة دون الاشارة إلى هذه العقوبات أن دونالد ترمب "محق مئة في المئة حول أن الجيش الأميركي لا شأن له في الخليج".

واضاف ظريف الذي أعلنت واشنطن أنه سيتم استهدافه هذا الأسبوع بعقوبات أميركية جديدة "إن انسحاب قواته يتماشى تماما مع مصالح الولايات المتحدة والعالم".

وفي وقت سابق الاثنين، دعا ترمب الدول المستوردة للنفط إلى "حماية سفنها" بعد سلسلة من الحوادث في الخليج أو بحر عمان ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران التي نفت أي تورط لها.

وقال ترمب "نحن حتى لسنا بحاجة لأن نكون هناك ما دامت الولايات المتحدة باتت المنتج الأول للطاقة في العالم".

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وتابع أن "91% من الواردات الصينية من النفط تمر عبر مضيق هرمز، و62% من الواردات اليابانية، والأمر نفسه ينطبق على العديد من الدول الأخرى" مضيفا "لماذا علينا ان نقوم بحماية هذه الطرق البحرية منذ سنوات طويلة لفائدة دول اخرى من دون الحصول على تعويضات".

وأعلن الرئيس الأميركي الاثنين فرض عقوبات "قاسية" على المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، وعدد من كبار قادة الحرس الثوري، بهدف زيادة الضغوط على طهران.

وتابع ظريف "من الواضح الآن أن +الفريق ب+ ليس مهتما بالمصالح الأميركية. إنهم يحتقرون الدبلوماسية ويتعطشون للحرب".

يستخدم ظريف مصطلح "الفريق ب" بالانكليزية لوصف الفريق الذي يعتقد أنه يضم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونظيره في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

يتهم ظريف يتهم الأربعة بأنهم العقل المدبر الذي يمنح ترمب النصائح لاتخاذ قراراته بشأن إيران.

