ظريف: ترامب محق في قوله "لا مكان للجيش الأمريكي في الخليج"

طهران/ الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الإثنين، اتفاقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بعدم وجود مكان للجيش الأمريكي في منطقة الخليج.

وقال عبر "تويتر": "دونالد ترامب محق 100 بالمئة لا مكان للجيش الأمريكي في الخليج، وسحب القوات الأمريكية من تلك المنطقة يتفق مع مصالح الولايات المتحدة والعالم".

لكنه في المقابل انتقد ما أسماه "الفريق باء"، وأضاف: "من الواضح الآن أن الفريق باء غير مهتم بالمصالح الأمريكية، فهم يمقتون الدبلوماسية ويتعطشون للحرب".

ويطلق ظريف اسم "الفريق باء" على مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعتبرهم من يدفعون للحرب مع طهران.

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وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب إنه "لا حاجة لتواجد بلاده في منطقة الخليج"، لاسيما وبلاده باتت أكبر منتج للطاقة في العالم.

كما أبدى ترامب في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، عن استيائه مما سماه "حماية الولايات المتحدة للمسارات البحرية دون مقابل لسنوات" في مضيق هرمز، مطالبا دول العالم وعلى رأسها الصين واليابان "بحماية سفنها بنفسها".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر عقب إيقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الخميس الماضي، قالت غنها اخترتقت الأجواء الإيرانية، فيما اكد الجيش الأمريكية أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.