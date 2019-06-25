كوشنر: اتفاق السلام سيكون وسطا بين المبادرة العربية والموقف الإسرائيلي

وقال كوشنر "أعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية. سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية وبين الموقف الإسرائيلي"، بحسب رويترز.

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وفي إطار المبادرة العربية، دعت عدة دول بقيادة السعودية إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين.

في سياق متصل، أصدر مجلس الأمة الكويتي بياناً دعا فيه الحكومة إلى مقاطعة ورشة البحرين التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، المزمع عقدها يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري.

وحسب "الجريدة" الكويتية، قال نواب المجلس في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة خاصة اليوم الاثنين: "ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع".