محمد بن زايد يحادث وزير الخارجية الأميريكي

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"الخليج 365" من دبي: قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إنّ الشيخ محمد بن زايد استقبل يوم الاثنين وزير الخارجية الأميركي، وبحث معه "تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعدداً من القضايا والمستجدات في المنطقة".

وذكرت البعثة الأميريكية في الإمارات في وقت سابق الاثنين أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيبحث خلال زيارة لأبوظبي "بناء تحالف عالمي لمواجهة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

ووصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية بعد زيارة للسعودية.

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وكان مسؤول كبير بالخارجية الأميركية قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تشكل تحالفا مع حلفائها لحماية طرق الشحن في الخليج بأن يكون لها ”عيون على حركة الشحن برمتها“.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، "مجالات التعاون القائمة ومستوى التنسيق والعمل المشترك بينهما في مختلف الجوانب وسبل تنميتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين وشعبيهما الصديقين"، بحسب "وام".

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وخاصة التطورات الاخيرة التي تقوض أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدين أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها.