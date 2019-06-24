سلامة يبحث مع عقيلة صالح "التحديات القاسية" في ليبيا

طرابلس/ جهاد نصر/ الخليج 365

بحث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الإثنين، "التحديات القاسية التي أصابت ‫ليبيا مؤخرا"، بحسب البعثة الأممية.

وأضافت البعثة، في بيان عبر "فيسبوك"، أن "اللقاء، الذي تم في (مدينة) القبة (شرق)، بحث أيضا سبل الخروج من المآزق المختلفة، التي دخلت بها البلاد، والعودة إلى حالة الاستقرار والطمأنينة ودولة القانون وفكرة الحوار بين الليبيين".

ومنذ أيام، يزور سلامة مناطق شرقي ليبيا، حيث يبحث مع "مسؤولين" ونشطاء سبل حل الأزمتين السياسية والأمنية.

ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، واللواء متقاعد خليفة حفتر، قائد قوات شرقي ليبيا.

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وبحث سلامة مع حفتر، في مدينة بنغازي (شرق) السبت، سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع، وفق البعثة الأممية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

وأثار الهجوم، الذي تتصدى له قوات حكومة الوفاق، تنديدا دوليا واسعا، إضافة إلى مخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبين، ضمن خريطة طريقة أممية لمعالجة النزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.