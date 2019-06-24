داخلية موريتانيا: أي تجمع غير مرخص سيخضع للمساءلة

نواكشوط/محمد البكاي/الخليج 365



حذرت الداخلية الموريتانية، الإثنين، من تنظيم أي تجمعات غير مرخصة، وأكدت إخضاع المشاركين فيها للمساءلة القانونية.

جاء ذلك في بيان، عقب مظاهرات في العاصمة نواكشوط، احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي شهدتها البلاد السبت.

وأهاب البيان بجميع الأطراف "ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية"، حفاظًا على أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وتظاهر عشرات الشبان، الأحد وصباح الإثنين، فيما أعلنت المعارضة رفض نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز مرشح السلطة محمد ولد الغزواني بنسبة 52.01%، بدعوى وجود شبهات تزوير؛ مطالبةً بإعادة الفرز في بعض مكاتب الاقتراع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.