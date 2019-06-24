توقعات #الأرصاد غدا.. طقس حار ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن الطقس سيكون حارًّا إلى شديد الحرارة، وستكون رياحه نشطة قد تثير الأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، غدًا الثلاثاء.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أنه متوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة حتى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

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وأوضحت هيئة الأرصاد أن نشاط الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، مع سحب رعدية ممطرة، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.

ووفق ما نشرت هيئة الأرصاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، كانت من نصيب كل الدمام، والأحساء، والظهران بـ45 درجة، ثم القيصومة وعرعر بـ44 درجة.