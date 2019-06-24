عقيلة صالح يجتمع مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا

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صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، لـ"سبوتنيك" أن الاجتماع تم في مدينة القبة.
© Sputnik . mostafa el atar
وأشار إلى أنه تم "طرح آراء وأفكار على أن تكون هناك اجتماعات قادمة بين المستشار عقيلة وغسان سلامة".
وعن المتوقع لقادم الأيام بخصوص الحلول السياسية في ليبيا أوضح أن "جولات المبعوث الأممي ما زالت في بدايتها.
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