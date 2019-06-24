عقيلة صالح يجتمع مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، لـ"سبوتنيك" أن الاجتماع تم في مدينة القبة.

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وقال إنه نوقشت خلال الاجتماع آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدة موضوعات وقضايا تتعلق بحل الأزمات وذلك من خلال العملية السياسية والحوار والذي يهدف إلى استقرار الأوضاع في البلاد.

وأشار إلى أنه تم "طرح آراء وأفكار على أن تكون هناك اجتماعات قادمة بين المستشار عقيلة وغسان سلامة".

وعن المتوقع لقادم الأيام بخصوص الحلول السياسية في ليبيا أوضح أن "جولات المبعوث الأممي ما زالت في بدايتها.