التحالف الدولي يقتل إرهابيين على حدود العراق مع سوريا والأردن

أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، مقتل 5 إرهابيين من عناصر "داعش"، بعد ملاحقة سيارتهم من قبل طيران التحالف الدولي، وتدميرها شمال شرقي "منطقة عكاشات الواقعة بين قضائي الرطبة والقائم.

© AFP 2019 /

ويقع قضاء الرطبة الحدودي مع الأردن، والقائم المحاذي لسوريا، غربي محافظة الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت القوات العراقية، عملية نوعية بالتنسيق مع التحالف الدولي، لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي، في كركوك، أغنى مدن شمالي العراق.

Advertisements

وأعلنت الخلية، في بيان حصلت "سبوتنيك" عليه صباح اليوم، قائلة: "بعملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابي، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، من قتل 14 إرهابيا جنوبي كركوك "شمال العاصمة بغداد".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد التحالف-الدولي-معلنا إقامة "خلافة مزعومة".