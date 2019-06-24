على كرنيش جدّة... محمد بن سلمان يلتقط ال"سيلفي"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أحمد العياد من الرياض: حصلت ""الخليج 365"" على عدد من الصور الخاصة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء جولته في كورنيش جدة والذي يقام فيها مهرجان جدة السنوي.

تميزت الصور بالبساطة والبعد عن التكلف ومخالطة الشباب والعاملين والتصوير معهم في المطاعم والمحلات الموجودة في الكورنيش.

يذكر أن موسم جدة وهو واحد من ضمن ١١ موسما أُطلِق تحت مبادرة ‪"‬مواسم السعودية 2019 ‬التي تحتفل بها المملكة طوال السنة، وكما هو معلوم أن هذا موسم يهدف إلى تسليط الضوء على جدة وضمها إلى المجتمع العالمي وجعلها عاصمة السياحة والترفيه في المملكة، ويوفر الموسم فرص متنامية للشباب السعودي ومستقبلاً مزدهرا للأجيال القادمة‪.‬

وتشمل فعاليات موسم جدة متنوعة الموسيقى، والفن، والثقافة، والرياضة وغيرها التي ستستمر على مدى ‪40 ‬يوم، من ٨ يونيو إلى ١٨ يوليو ومن هذه الفعاليات.

