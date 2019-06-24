الشرطة السودانية و"الدعم السريع" تفرق مظاهرة طلابية في الخرطوم

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

فرقت قوات الشرطة والدعم السريع بالسودان (تابعة للجيش)، الإثنين، مظاهرة لمئات الطلاب والطالبات من جامعة "الرباط الوطني" بالعاصمة الخرطوم، طالبت بتسليم السلطة للمدنيين.

وأفاد شهود عيان الخليج 365، أن الشرطة اعتدت بالضرب على المتظاهرين بالهراوات.

وامتنع طلاب جامعة الرباط (خاصة)، الأحد، من الدخول إلى الحرم الجامعي والجلوس إلى الامتحانات، احتجاجا على فض الاعتصام بالقوة بمحيط القيادة العامة بالخرطوم، وللمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

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وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا، فيما تقدر وزارة الصحة العدد بـ 61.

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