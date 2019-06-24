واشنطن: نبني تحالفا يمنع تقويض إيران للملاحة بالخليج

واشنطن/ الخليج 365

صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن واشنطن تعمل على بناء تحالفا مع دول خليجية وأخرى تريد مراقبة ممارسات الإيرانيين، لمنع طهران من تقويض حرية التجارة والملاحة بالخليج.

ونقلت قناة "الحرة" عن المسؤول ـ لم تسمه ـ إنّ فكرة تشكيل التحالف "لاقت ردا إيجابيا من السعوديين".

وأضاف: "وزير الخارجية مايك بومبيو يزور السعودية والإمارات لبناء تحالف يمنع إيران من تقويض حرية التجارة والملاحة في الخليج".

وأوضح ان التحالف سيضم في عضويته أيضا الدول "التي تريد مراقبة الإيرانيين وترغب في حماية حرية الملاحة".

كما أشار المسؤول الأمريكي أنّ التحالف سيطلق عليه اسم "الحارس"، ويلزم الدول المشاركة فيه بـ"تقديم مساهمات مالية ومعدات لحماية كل السفن".

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وفي السياق، لفت أنّ التحالف سيتكون من "سفن حربية مختلفة مزودة بكاميرات ومناظير من كل الدول التي تريد المشاركة في مراقبة الإيرانيين".

وبدأ اليوم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، زيارة إلى السعودية يتوجه بعدها إلى الإمارات، لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل "تحالف استراتيجي" لمواجهة تهديداتها.

والتقى بومبيو خلال زيارته للمملكة، العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي اللقاء، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر عقب إيقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الخميس الماضي، قالت غنها اخترتقت الأجواء الإيرانية، فيما اكد الجيش الأمريكية أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.