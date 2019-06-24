مسؤول أمريكي: واشنطن تبني تحالفا أمنيا بحريا من أجل الخليج

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تبني تحالفا مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج بإتاحة المراقبة على كل حركة الشحن.
جاءت تصريحاته في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الآونة الأخيرة وألقيت مسؤوليتها على إيران.
وقال المسؤول للصحفيين في طريقه للإمارات إن تحالفا من الدول سيوفر المواد والمساهمات المالية لبرنامج الإنذار لكنه لم يذكر تلك الدول بالاسم.
وقال ”يتعلق الأمر بالردع الاستباقي لأن الإيرانيين يريدون الخروج وفعل ما يحلو لهم ثم القول إنهم لم يفعلوها. نعرف ما فعلوا“ مضيفا أن أدوات الردع ستشمل كاميرات ومناظير وسفن.
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