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الان تتابع إنتاج المملكة من الزراعة العضوية 18.635 هكتار في 2018.. و1.8 مليون لدعم المزارعين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعية، الاثنين، عن أن المساحة الإجمالية لإنتاج المملكة من الزراعة العضوية والزراعة تحت التحول في 2018 بلغت نحو 18,635 هكتار.
وأضافت الوزارة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنها قدّمت1,8مليون لدعم 182 مزارعاً للتحول للزراعة العضوية، كجزء من مخطّط الدعم المقر للزراعة العضوية في المملكة حتى 2030.
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