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© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
وأضافت اللجنة أن "الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعا لشحن بضائعنا، ويجب السماح للبواخر وأطقمها أن تبحر في المياه الدولية بأمان، وندعو إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، ونحث على إيجاد حلول دبلوماسية تخفض من حدة التوتر".
وتابعت "التوتر الأخير المتمثل بهجمات "الحوثيين" على السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز، ودانت على وجه الخصوص الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الذي نتج عنه إصابة 26 مدنيا".
وأوضحت اللجنة "نعبر عن دعمنا الكامل للمملكة العربية السعودية، وندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا يعبرون عن قلقهم من "الخطر الإيراني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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