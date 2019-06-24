الارشيف / اخبار الخليج

وزير الأوقاف السوري: الحركات الوهابية والإخوان لا تمت للإسلام بصلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

© REUTERS / Omar Sanadiki

وأشار السيد خلال فعالية أقامتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع رابطة خريجي العلوم السياسية اليوم بمركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف في دمشق إن الحفاظ على الوطن يكون بالحفاظ على الثوابت والمسلمات التي تبدأ ببناء الأسرة ورعاية الجوار واحترام المقدسات وصولا إلى صيانة الوطن والدفاع عنه بالأرواح والدماء، كما نقلت وكالة "سانا".

وأكد وزير الأوقاف السوري أن الحركات الوهابية والإخوان لا تمت للإسلام بصلة وأن علماء سوريا قدموا التضحيات دفاعا عن وطنهم في مواجهة الإرهاب والتطرف.

المشاركون في الفعالية دعوا إلى تكريس الحوار وإقامة لقاءات دورية لبحث خطر التطرف وسبل مواجهته وأهمية التشاركية في مكافحته مطالبين بتوحيد المفاهيم وإيجاد مصطلحات أساسية تحدد السكة التي يجب السير عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف السوري: الحركات الوهابية والإخوان لا تمت للإسلام بصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا