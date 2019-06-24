وزير الأوقاف السوري: الحركات الوهابية والإخوان لا تمت للإسلام بصلة

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© REUTERS / Omar Sanadiki
وأكد وزير الأوقاف السوري أن الحركات الوهابية والإخوان لا تمت للإسلام بصلة وأن علماء سوريا قدموا التضحيات دفاعا عن وطنهم في مواجهة الإرهاب والتطرف.
المشاركون في الفعالية دعوا إلى تكريس الحوار وإقامة لقاءات دورية لبحث خطر التطرف وسبل مواجهته وأهمية التشاركية في مكافحته مطالبين بتوحيد المفاهيم وإيجاد مصطلحات أساسية تحدد السكة التي يجب السير عليها.
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