مسقط: لم ننقل رسالة أمريكية لإيران ونأمل أن يتحاورا

مسقط/ الخليج 365

قالت مسقط، الإثنين، إنها لم تنقل رسالة أمريكية لإيران مؤخرا، داعية الجانبين للحوار بينهما لحل المسائل العالقة.

وتـأتي التصريحات غداة نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور السعودية حاليا، صحة "ادعاءات إعلامية" حول إرسال الرئيس دونالد ترامب، رسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، طلب فيها الحوار بينهما.

وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة خارجية بلادها، "عدم صحة ما يتداول إعلاميا من قيام السلطنة بنقل رسالة أمريكية إلى الحكومة الإيرانية حول حادثة إسقاط الطائرة الأمريكية الخميس 20 يونيو/ حزيران الجاري".

وأضافت "نتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة".

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وقالت إنها "تأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، لاسميا الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.

وقال ترامب، إنه تراجع عن الضربات المخطط لها ضد إيران بعد أن علم أن 150 شخصا سيقتلون، لكنه قال إن العمل العسكري لا يزال خيارا مطروحا.

والإثنين، بحث المبعوث الخاص لشؤون إيران وكبير مستشاري السياسة لوزير الخارجية الأمريكية براين هوك، في مسقط، تطورات المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

كما يقوم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بزيارة للسعودية ولاحقا إلى الإمارات، لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل "تحالف استراتيجي" لمواجهة تهديداتها، والذي قلل المتحدث باسم خارجية إيران عباس موسوي من أهميته، مؤكدا على عدم نجاحه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.