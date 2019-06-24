مؤتمر شعبي نسوي في غزة رفضًا لورشة "المنامة"

غزة/ هداية الصعيدي/ الخليج 365



نظّمت الحركة النسائية في دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، التابعة لحركة "حماس" بغزة، الاثنين، مؤتمرًا شعبيًا رافضًا لورشة "المنامة"، المزمع عقدها الثلاثاء.



وشاركت عشرات النساء، في المؤتمر، الذي عقد في مركز "رشاد الشوا"، في مدينة غزة.



وقال عضو المكتب السياسي في "حماس"، خليل الحية، بكلمة خلال المؤتمر: "نرى أن مؤتمر البحرين جاء للإجهاز على القضية، وبيع فلسطين في المزاد العلني، ووضع المال مقابل الحقوق والمقدسات والعودة والحرية والكرامة والدولة".



وتابع: "هذا المؤتمر جاء ليقايضنا بحقوقنا وثوابتنا".



وأكد الحية على "رفض صفقة القرن؛ لأنها تمس حقوق اللاجئين، وتستهدف عاصمتنا الأبدية القدس".

وأردف: "نرفض الصفقة، لأنها تعتبِر كل أرض فلسطين للاحتلال، واليوم الإدارة الأمريكية أزالت وصف الأراضي المحتلة عن الضفة الغربية، بمعنى أن هذه الأرض مسموح ضمها إلى دولة الاحتلال".

وتابع: "الإدارة الأمريكية بدأت الصفقة، بإعطاء دولة الاحتلال أرضا عربية، وتهدف إلى تغيير التركيبة في المنطقة".

من جهتها قالت اكتمال حمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية بغزة، خلال كلمة في المؤتمر:" تستحضر أمريكا، فكرة الأرض مقابل السلام، من أجل عقد صفقة مشبوهة، بتواطؤ عربي، مقابل حزمة اقتصادية".



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وأضافت: "هذه الورشة بوابة للانقضاض على حقوقنا".



وأكملت حمد: "صفقة القرن خطة أمريكية متكاملة تستهدف المنطقة بأكملها، هدفها استمرار اخضاع المنطقة العربية للسيطرة الأمريكية، لنهب ثروتها وتنصيب إسرائيل سيدا عليها".

وأشارت أن "مواجهة صفقة البحرين يتطلب إلغاء الورشة، وعدم مشاركة الدول العربية فيها باعتبارها بوابة لصفقة القرن".

ودعت حمد إلى "توسيع حملة مقاطعة الاحتلال دوليا، وتفعيل عمليات المناهضة العربية لإسرائيل وتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل الشركات الأمريكية".

و"صفقة القرن" خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.



وينعقد "مؤتمر البحرين" بالمنامة، الثلاثاء والأربعاء المُقبليْن، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".



وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر، ودعت إلى مقاطعته.‎

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