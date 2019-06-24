السودان.. تذبذب في سوق العملة الموازي بفعل التوترات المحلية

الخرطوم/ نازك شمام/ الخليج 365



شهدت الأسواق الموازية (السوداء) السودانية للعملة، الإثنين، حالة من عدم الاستقرار والتذبذب الحاد في تداولات البيع والشراء، إثر استمرار الأحداث السياسية المتصاعدة بالبلاد.



وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، إن "سعر شراء الدولار في تداولات اليوم تراوحت بين 75 - 79 جنيها للدولار، عبر الشيكات مقابل 70 جنيها خلال الشهر الماضي".

وأوضحوا للأناضول، أن سعر شراء الدولار في تداولات الأسواق الموازية، عبر النقد، تراوحت بين 66 - 69 جنيها مقارنة ب 63 - 60 جنيها سابقا.



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وارتفع الطلب المحلي على النقد الأجنبي مع استمرار تذبذب وفرته، وسط غياب أفق التوصل إلى حلول سياسية، تعيد الاستقرار إلى المؤسسة الرسمية في البلاد.



ويشهد السودان تطورات متسارعة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.