قتيل من السوري الحر في هجوم لـ"ي ب ك" الإرهابية

حلب/ عمر كوباران/ الخليج 365

قتل عنصر من الجيش السوري الحر وجرح اثنان آخران، الإثنين، بعد استهداف منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية لنقاطهم في محيط مدينة مارع شمالي سوريا.

وأفادت مصادر في المعارضة، لمراسل الخليج 365، بأن عناصر المنظمة المتمركزين في قرية تل مالد جنوب مدينة مارع، استهدفوا بالأسلحة الثقيلة نقاط الحراسة التابعة للجيش السوري الحر في محيط المدينة؛ ما أسفر عن مقتل عنصر من الجيش الحر وجرح اثنين.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت لمدة قصيرة بين الجانبين بعد الاستهداف، فيما تم نقل الجرحى لمشافي المنطقة لتلقي العلاج.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.