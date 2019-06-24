البرلمان العراقي يمنح الثقة لمرشحي الداخلية والدفاع والعدل

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365

صادق البرلمان العراقي، الإثنين، على تعيين نجاح حسن الشمري وزيرا للدفاع، وياسين الياسري وزيرا للداخلية، وفاروق شواني وزيرا للعدل، حسب مراسل الخليج 365.

في المقابل رفض البرلمان منح ثقته لـ"سفانه الحمداني" وزيرة للتربية.

وشهدت الجلسة أداء وزراء الدفاع والداخلية والعدل اليمين الدستورية ليتسلموا مهام مناصبهم رسميا.

وتسلم الياسري وزير الداخلية الجديد (1958)، مناصب قيادية مهمة في الدولة، من بينها: مدير جنسية واسط ومدير جنسية المثنى ومدير الجنسية العامة مرتين وحاليا مستشار وزير الداخلية.

ويحظى الياسري ذو التوجهات الليبرالية بدعم من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم المعارض.

Advertisements

أما الشمري، وزير الدفاع الجديد (1967) فقد شغل منصب آمر لواء العمليات الخاصة خلال الفترة من 2003-2004، ومنصب قائد فرقة العمليات الخاصة من 2004 حتى 2007، كما شغل من قبل منصب آمر فوج قوات خاصة.

ويحظى الشمري بدعم ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

بينما "شواني" وزير العدل الجديد (1957) شغل عدة مناصب منها رئاسة محكمة استئناف ذي قار والأنبار وكركوك، وكان يشغل منصب قاضي في رئاسة محكمة استئناف كركوك من 2003 حتى اليوم.

وشواني مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

وبهذه الخطوة يكون مجلس النواب منح الثقة لثلاثة مرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، بعد فشله طيلة الفترة الماضية، في تمرير تكملة الكابينة الوزارية، بسبب الخلافات بين القوى السياسية حيال الحقائب الشاغرة، فضلا عن عدم إرسال أسماء المرشحين إلى البرلمان من قبل رئيس الوزراء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.