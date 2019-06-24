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الخليج - ياسر الحبيشي
وجه اليوم الاثنين 21 شوال 1440الأستاذ تركي بن عوده أبوزهير الثقفي مدير القطاع الصحي بمحافزة ينبع باﻹنابة، توجيهاته لكافة العاملين بمختلف تخصاتهم بمستشفى ينبع العام اﻹدارية والطبية والتمريضية للإستعداد الكامل لإستقبال المصابين في حادث إنهيار مبنى ينبع البحر الواقع شمال دوار اﻹمارة.
كما وجه فريق اﻹسعاف الخاص بالمستشفى للمشاركة مع فرق الإنقاذ الميداني المشترك بمختلف الدوائر العسكرية والمدنية.
وإسرف الثقفي على كافة تجهبزات المستشفى والتأكد من استعداد الطاقم بها متمنيا للجميع الصحة والسلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الثقفي يشرف على استعداد مستشفى ينبع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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