ألمانيا.. سقوط طائرتين عقب تصادمهما في الجو

صحيفة الخليج الالكترونية أكد سلاح الجو الألماني اليوم سقوط طائرتين من طراز “يوروفايتر” تابعتين للجيش الألماني في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عقب تصادمهما في الجو. Advertisements وذكر سلاح الجو الألماني أن كلا الطيارين أكدا استخدامهما للمقعد القذفي للنجاة من الحادث. وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.

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