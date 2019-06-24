بالصور.. انهيار مبنى حديث الانشاء في ينبع

الخليج - ياسر الحبيشي باشرت الجهات الأمنية والمدنيةصباح اليوم، بمحافظة ينبع حادث انهار مبني تحت الإنشاء يتكون من طابقين يقع شمال ينبع. ومازال البحث جاري عن المصابين تحت الأنقاض. يعتقد عددهم 4 اشخاص من العمال. التفاصيل قريباً

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