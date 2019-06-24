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صحيفة الخليج الالكترونية
أفادت مصادر بقطاع النفط وبيانات تتبع الناقلات أن صادرات الخام الإيرانية هبطت إلى 300 ألف برميل يوميًا أو أقل منذ بداية يونيو، بعدما شدّدت الولايات المتحدة العقوبات على المصدر الرئيسي للدخل لطهران.
وقال مَصدران في القطاع يرصدان التدفقات إن إيران صدرت نحو 300 برميل يوميًا في أول ثلاثة أسابيع من يونيو حزيران، بينما أظهرت بيانات من رفينيتيف ايكون أن شحنات الخام بلغت حوالي 240 ألف برميل يوميًا.
وقال أحد المَصدرين إنه مستوى متدنٍّ جدًا لصادرات الخام الفعلية“.
وشدّدت الولايات المتحدة عقوباتها على إيران ومنعت استثناء أي دولة من استيراد النفط الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر بفعل #العقوبات_الأمريكية.. تراجع #صادرات_إيران النفطية إلى 240 ألف برميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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