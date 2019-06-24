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#الرئيس_الأمريكي: على كل دولة حماية ناقلاتها النفطية عبر #الخليج

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوجّب على كل دولة حماية ناقلاتها النفطية التي تمرّ عبر الخليج العربي من الإرهاب الإيراني.

 

وجدّد ترامب التأكيد على منع إيران من تمويل الإرهاب وحيازة السلاح النووي.

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وكانت واشنطن جدّدت الدعوة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران يتضمّن التزام طهران بعدم دعم الإرهاب وعدم التدخل في دول الجوار، إضافة إلى وقف تطوير المنظومة الصاروخية.

 

وقال المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك في وقت سابق اليوم إن بلاده لا تُمانع في تطبيع العلاقات مع إيران، ورفع العقوبات المفروضة عليها في حالة الاتفاق على تسوية للقضايا العالقة بين البلدين.

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