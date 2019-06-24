تحركات ولقاءات القيادة الإماراتية بالأطراف السودانية تؤكد حياديتها

أكدت اللقاءات التي عقدها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، والسفير الإماراتي لدى السودان، حمد الجنيبي، حقيقة أن الإمارات تتعامل مع كافة الأطراف السودانية على حد سواء وليس كما يروج له الإعلام القطري بإنها تدعم فصيل على حساب فيصل آخر .

فقد التقى سفير الإمارات، منتصف الشهر الجاري، بتجمع المهنيين السودانيين، على خلفية المخاوف التي خلفتها التقارير المضللة لإعلام قطر والإخوان بشأن حقيقة الدعم الذي تقدمه الإمارات للسودان .

وأكد السفير الالإماراتي بالسودان، أن الدعم الذي تقدمه الإمارات هو للشعب السوداني ومن أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية وليس انحيازها لجهة ضد الأخرى.

ويظهر البيان الصادر عن لجنة العلاقات الخارجية بالتجمع، أن اللقاء تناول كافة القضايا والمخاوف التي خلفتها التقارير المضللة للإعلام القطري بشأن الدعم الإماراتي .

لكن السفير الجنيبي أزال تلك المخاوف بالتأكيد أن الإمارات تدعم أي اتفاق يصل إليه السودانيين، خلال مفاوضاتهم الهادفة نحو إستئناف الحياة السياسية وتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد .

وما يؤكد تطمينات السفير الإماراتي في السودان، هو التغريدة التي نشرها ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب لقاء جمعه برئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان .

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدته إن دولة الإمارات تدعم السودان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره .

وهو نفس مضمون مع أعلنه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي قال أن الدول العربية تدعم "انتقالا منظما ومستقرا" للسلطة في السودان .

وتضع هذه التصريحات واللقاءات المتتالية من القيادات الإماراتية مع الأطراف السودانية، حداً للتقارير والمعلومات المضللة التي ينشرها الإعلام القطري، في إطار حملته التي تستهدف الجهود الإماراتية المتميزة في المنطقة والإقليم والعالم .

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