حميدتي: رئيس وزراء إثيوبيا لم يكن وسيطا

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القاهرة — سبوتنيك. وأضاف، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 24 يونيو / حزيران، أن مهمة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، لم تكن الوساطة بين المجلس العسكري وقوى المعارضة.
© REUTERS / TIKSA NEGERI
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يقوم بدور وساطة بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي، بعدما ووصلت المحادثات بينهما إلى مرحلة حرجة، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، يوم الثالث من الشهر الجاري، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص بحسب قوى الاحتجاج.
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