طلب خاص... ماذا فعل محمد بن سلمان عقب تناوله وجبة الغذاء مع بومبيو (فيديو)

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فبعدما انتهى ابن سلمان، من تناول الغذاء مع بومبيو، في المطعم المطل على كورنيش جدة، تقدم الطفل ناحية ولي العهد السعودي، وطلب منه التقاط صورة "سيلفي" معه.
فوافق ولي العهد السعودي على طلب الطفل، والتقط الصورة معه بواسطة الهاتف الذكي للأخير، في لقطة نالت رواجا على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومع تداول صور غذاء محمد بن سلمان مع مايك بومبيو على كورنيش جدة، احتل هاشتاغ #محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة المركز الأول في قائمة الموضوعات الأكثر رواجا بين السعوديين في "تويتر"، اليوم الاثنين.
© AP Photo / Etienne Oliveau
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".
وتأتي زيارة بومبيو إلى السعودية، قبل زيارته المتوقعة إلى الإمارات، لإجراء محادثات متوقعة أخرى بشأن تصاعد التوتر مع إيران.
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