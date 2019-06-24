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وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "هناك متابعة من قبل التحالف لقدرات المليشيات الحوثية خاصة الطائرات دون طيار، والصواريخ الباليستية… أطلقوا منذ بداية العمليات العسكرية عدد 226 صاروخا باليستيا… وحققنا العديد منا لأهداف العملياتية في تحييد هذه القدرات ونتخذ كافة الإجراءات الصارمة ضد المليشيات لتدمير هذه القدرات".
وأضاف المالكي "المليشيات الحوثية لم تلتزم باتفاق ستوكهولم، أو بوقف إطلاق النار… وارتكبوا 5340 خرقا متعمد للاتفاق".
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 226 صاروخا باليستيا منذ بدء العملية العسكرية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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