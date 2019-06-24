ختم دخول استثنائي... بماذا استقبلت دبي رئيس "تويتر" (صورة)

استقبل مطار دبي دورسي بطريقة خاصة، وذلك بوضع ختم دخول استثنائي على جواز سفره، مكتوبا عليه "مرحبا دبي".
وشارك جاك دورسي متابعيه على "تويتر" صورة لجواز سفره بعد وضع مطار دبي لـ "ختم الدخول الاستثنائي".
"وعبر المغردون عن إعجابهم بالطريقة الفريدة التي استقبل بها مطار دبي الرئيس التنفيذي لـ"تويتر.
واستقبل نائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد، جاك دورسي، الذي أنشأ حسابه الجديد على "تويتر" في تواجده.
"وغرد نائب حاكم دبي عبر حسابه على "تويتر": "سعدنا اليوم في دولة الإمارات باستقبال جاك دورسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تويتر في أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات… وسعدت بأن يكون إطلاق حسابي الجديد على تويتر بوجود جاك.
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