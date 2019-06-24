بومبيو: المباحثات مع الملك سلمان تطرقت لتعزيز أمن مضيق هرمز

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جدة: أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، بعد لقائه العاهل السعودي في قصر السلام بجدة، أنه ناقش مع الملك سلمان بن عبدالعزيز تصاعد التوتر في المنطقة والحاجة إلى تعزيز الأمن في مضيق هرمز.

وأضاف في تغريدة على "تم إجراء مباحثات بناءة مع الملك سلمان حول تصاعد التوتر في المنطقة". إلى ذلك، أكد أن أمن وحرية الملاحة مسألة أساسية.

والتقى بومبيو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على غداء عمل.

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وتأتي زيارة بومبيو بعد إسقاط إيران الخميس طائرة مسيرة أميركية تقول طهران إنها اخترقت مجالها الجوي، فيما تنفي واشنطن ذلك.

وفي تعليق على زيارته للسعودية والإمارات قال بومبيو الأحد للصحافيين قبيل مغادرته واشنطن "سنبحث معهم كيفية التثبت من أننا جميعا على خط واحد استراتيجيا وكيفية بناء تحالف دولي" واصفا الدولتين الخليجيتين بأنهما "حليفان كبيران في التحدي الذي تطرحه إيران".



