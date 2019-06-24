تيريزا ماي: الهجوم الحوثي على مطار أبها جبان

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لندن: أكدت رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة تيريزا ماي، اليوم الاثنين، أن "الهجوم الحوثي على مطار أبها جبان وطائش".

وقالت ماي "إن أولويتنا هي التوصل إلى حل دبلوماسي لتهدئة التوتر مع إيران".

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وهاجم الحوثيون، مساء الأحد، بطائرة حوثية مسيرة، مواقف سيارات مطار أبها السعودي الدولي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي "أنه عند الساعة (21:10) بالتوقيت المحلي من مساء الأحد، وقع هجوم إرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".



