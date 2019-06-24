نتنياهو يصطحب بولتون بجولة في غور الأردن ويدعوه لزيارة الجولان (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © RT

تجول مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في غور الأردن أمس الأحد يرافقه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي أكد من هناك تمسكه باستمرار الوجود الإسرائيلي في تلك المنطقة.

وقال نتنياهو خلال هذه الجولة: "موقفنا يقضي بأنه في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي يجب على التواجد الإسرائيلي هنا أن يستمر وذلك من أجل ضمان أمن إسرائيل وأمن الجميع".

وأضاف: "سنستمع للمقترح الأمريكي بشكل عادل ومفتوح. لا أستطيع أن أفهم كيف رفض الفلسطينيون المخطط الأمريكي قبل أن يسمعوا حتى ما هي تفاصيله. هذا ليس الطريق نحو إحراز التقدم".

وتابع: "أقول للذين يؤكدون أنه للتوصل إلى اتفاق سلام يجب على إسرائيل أن تترك غور الأردن، إن هذا لن يجلب السلام بل الحرب والإرهاب". © RT

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وزار بولتون ونتنياهو نقطة المراقبة "غفعونيت" و"قصر اليهود"، ثم قاما برحلة على متن طائرة مروحية فوق منطقة القدس والسياج الأمني وغور الأردن.

© RT © RT

واصطحب نتنياهو بولتون إلى غور الأردن، ودعاه إلى زيارة الجولان المحتل، تماما كما اصطحب السيناتور الأمريكي ليندساي غراهام إلى هناك، قبل أن يطلب اعترافا أمريكيا بسيادة إسرائيل على الهضبة السورية، فهل يطلب نتنياهو اعترافا أمريكيا بسيادة إسرائيل على غور الاردن، وهو يشدد على أهميته الأمنية لتل أبيب؟

المصدر: RT