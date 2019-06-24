دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A10s قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد إصدار جديد من هواتف سامسونج مؤخراً بعد إعتماد الهاتف رسمياً في FCC، حيث تشير التوقعات إلى أنه هاتف Galaxy A10s الذي ينطلق قريباً بكاميرة خلفية مزدوجة مع بطارية بقدرة 3900 mAh.

أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy A10 في شهر فبراير من بداية هذا العام، ومن ثم كشفت العملاق الكوري عن هاتف Galaxy A10e مؤخراً، واليوم رصدت تسريبات جديدة تشير إلى خطط سامسونج لإطلاق إصدار ثالث من السلسلة ينطلق بعنوان Galaxy A10s.

ولقد تم إعتماد الهاتف الذي يأتي بنموذج رقم SM-A107F مؤخراً في وكالة FCC، حيث تشير التوقعات إلى أن سامسونج في طريقها للإعلان عن هاتف Galaxy A10s قريباً.

ولقد كشفت تسريبات FCC عن بعض من مواصفات الهاتف الذي ينطلق ببطارية مميزة بقدرة 3900 mAh، كما يكشف مخطط الهاتف عن كاميرة خلفية مزدوجة، مع فلاش LED ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية أيضاً.

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كما يضم الهاتف مدخل لسماعات 3.5مم في الجزء السفلي من الهاتف إلى جانب منفذ USB، كما يأتي نموذج الهاتف SM-A10F بقياسات 157 مم في الطول، و75.8 مم في عرض الهاتف، مع 6.86 إنش في سماكة الهاتف.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Galaxy A10s بنفس رقاقة المعالج المميزة لهاتف Galaxy A10 وهي رقاقة Exynos 7884، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن سامسونج تقدم هذا الإصدار برقاقة مميزة بآداء أعلى.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A10s قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.