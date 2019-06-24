"حقوق الإنسان" الأممية تأسف لرفض السعودية تقريرها بشأن خاشقجي

جنيف/ الخليج 365

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الاثنين، عن "أسفها" لرفض السعودية تقريرها حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وأعربت باشليه عن أسفها لرفض المملكة، الأسبوع الماضي، تقريرها حول مقتل خاشقجي، أعدته مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد.

ولفتت باشليه إلى أنّ السعودية نفذت، في أبريل/ نيسان الماضي، حكم الإعدام بحق 37 شخصا، مشددة على أن من بين المعدومين أطفال.

ومن المنتظر أن تقدم كالامارد تقريرا يتضمن التوصيات والوثائق التي حصلت عليها حول مقتل خاشقجي، لمجلس الأمن، الأربعاء، وستعقد مؤتمرا صحفيا باليوم نفسه.

والأربعاء الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.

كما أعلنت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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وفي السياق نفسه، لفتت باشليه إلى أنّ إيران تواصل تنفيذ حكم الإعدام بحق الأطفال.

وأشارت إلى أن طهران أعدمت فتى دون الثامنة عشرة من عمره، في 18 أبريل/ نيسان الماضي، معربة عن قلقها من تعرض أكثر من 85 طفلا للإعدام في أي وقت.

وفي ما يتعلق بميانمار، أكدت المفوضة الأممية أنّ الأدلة التي يمتلكونها تؤكد أنّ الظلم مازال مستمرا بحق المسلمين الروهنغيا في إقليم أركان غربي البلاد.

وأوضحت أنّ إيصال المساعدات الإنسانية لمسلمي الروهنغيا ما زال غير ممكن، معربة عن قلقها من فرار المزيد من المدنيين من منازلهم.

وفي السودان، تطرقت المفوضة إلى استخدام "العنف المفرط"، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، ضد المتظاهرين المدنيين، ما أدى لمقتل 100 شخص وإصابة العديد بجروح.

وأضافت أنّ المسؤولين السودانيين "يواصلون منع دخول المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان، وممارسة الضغوط ضد المتظاهرين".

وحتى الساعة (13.30 ت. غ)، لم يصدر أي تعقيب فوري حول ما ورد بتصريحات المفوضة الأممية من جميع البلدان والأطراف المذكورة.



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