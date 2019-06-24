مصر تأمل استئناف رحلات الشارتر الروسية قبل نهاية 2019

موسكو / الخليج 365



قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، إن بلاده تأمل استئناف الرحلات الجوية غير المنتظمة "الشارتر" بين روسيا ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة (شمال شرق)، قبل نهاية 2019.



وأضاف شكري في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء: "النقاش بين الجانبين (مصر وروسيا) حول الانتهاء تقريبا من تنفيذ الإجراءات (الأمنية المطلوبة في المطارات)؛ لذا نتوقع استئناف رحلات الشارتر لمصر قريبا".



لكنه أشار إلى عدم وجود "أي تاريخ محدد" لاستئناف رحلات الشارتر الروسية.



وألغت روسيا جميع الرحلات الجوية إلى مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعد تحطم طائرة ركاب فوق شبه جزيرة سيناء (شمال شرق) كانت متجهة إلى سان بطرسبرغ في نهاية أكتوبر/ تشرين من ذاك العام.



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وخلال 2016 و2017، أجرت مصر وروسيا مفاوضات لاستئناف الرحلات الجوية، ولبت القاهرة مطالب موسكو بشأن تأمين المطارات.



وفي يناير/كانون الثاني 2018 ، وقع بوتين مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية العادية بين روسيا ومصر؛ وانطلقت أول رحلة من موسكو إلى القاهرة في 11 أبريل/نيسان 2018.



ومع ذلك، ما تزال الرحلات الجوية الشارتر إلى مدن المنتجعات المصرية، وخاصة شرم الشيخ والغردقة، معلقة حتى الآن.



وعلى مدار الـ10 أشهر الأولى من 2015، بلغ عدد السياح الروس نحو 2.3 مليون سائح، مقابل 71.4 ألف سائح روسي عن الفترة نفسها من 2017.



وفي موسكو، يتواجد حاليا وزيرا الخارجية والدفاع المصريان سامح شكري ومحمد زكي، في زيارة رسمية لحضور اجتماع 2 + 2 مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو.

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