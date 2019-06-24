علماء مسلمون: مؤتمر المنامة خطوة خطيرة للتآمر على فلسطين

إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الخليج 36525 رابطة ومنظمة لعلماء الأمة الإسلامية على رأسها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول:

- دعوا شعوب الأمة إلى التظاهر الجمعة رفضا واستنكارا ‏لـ"جريمة مؤتمر المنامة"

- نددوا بـ"هرولة بعض القادة العرب وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات بدل الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة"

- "لا يجوز شرعاً عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة أو أيّ جزءٍ منه"



حذّرت 25 رابطة ومنظمة لعلماء الأمة الإسلامية، الاثنين، من أن "مؤتمر البحرين" يعتبر "خطوة بالغة الخطورة في التآمر على القضية ‏الفلسطينيّة، بهدف تصفية قضية الأمة الأولى.

كما دعت شعوب الأمة إلى التظاهر، الجمعة، تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم ‏لجريمة مؤتمر المنامة المقرر عقده انطلاقا من الثلاثاء بالعاصمة البحرينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة إسطنبول، بمشاركة أكثر من 25 اتحاد وهيئات علمائية، في مقدمتهم، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وقال العلماء، في بيان تلاه محمد عبد الكريم، الأمين العام لرابطة علماء المسلمين: "بدل الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة، نرى هرولة بعض القادة العرب (دون تحديد)، وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات، ‏وآخرها مؤتمر البحرين المسمّى ورشة الازدهار مقابل السلام".‏

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وأكد البيان أن "فلسطين أرض إسلامية للأمّة جمعاء، وليست للفلسطينيين وحدهم، ‏ويجب على الأمة كلّها العمل ‏لتحريرها من أيدي الصّهاينة المغتصبين، ولا يجوز ‏لأحد مهما كانت صفته ‏ومكانه، أن يتنازل عن ذرة منها، أو ‏يقرّ بادّعاء حق ‏اليهود الصهاينة فيها".

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ورأى أنه "لا يجوز شرعاً عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة، أو أيّ جزءٍ منه".

وحذر العلماء "الحكام والسياسيين الذين يظنون بأنهم يرضون المحتلين ويهرولون بالمال والمؤتمرات ‏لتحقيق غاياتهم، من أن الصهاينة والأمريكيين لن يرضوا عنهم".

وينعقد "مؤتمر البحرين" بالمنامة، الثلاثاء والأربعاء المُقبليْن، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر، ودعت إلى مقاطعته.‎

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

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