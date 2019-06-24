تفجير أنبوب نفطي في محافظة مأرب شرقي اليمن

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365

تعرض أنبوب نفطي، الإثنين، للتفجير من قبل مسلحين مجهولين في محافظة شبوة شرقي اليمن.

وقالت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية (غير حكومية)، العاملة في المنطقة، إن الأنبوب تعرض للتفجير في منطقة "لماطر" بمديرية الروضة.



وأضافت الشركة، في بيان اطلع عليه مراسل الخليج 365، أن التفجير أدى إلى تسرب كمية كبيرة من النفط ما نتج عنه توقف ضخ النفط الخام من محطة الضخ الرئيسية.

وأضاف البيان أنه تم منع فريق الصيانة من النزول لموقع التفجير من قبل قوات النخبة (الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي).

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وأشار البيان إلى أن هذا هو التفجير الثاني خلال أسبوعين، دون أن تتهم أحدا بالوقوف وراء الحادثتين.

وتأتي هذه الحادثة تزامنا مع توتر أمني بين قوات موالية للحكومة الشرعية وقوات النخبة الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال.

وجاء التوتر بعد دعوات الانتقالي الجنوبي لقوات النخبة لبسط سيطرتها على المحافظة.

وتقوم شركة (OMV) النمساوية بإنتاج قرابة 15 ألف برميل نفط من حقول "العقلة" و"غرب عياد" بمحافظة شبوة، وتصدرها عبر ميناء "النشيمة" على البحر العربي في المحافظة نفسها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.