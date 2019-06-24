استقالة وزير الاتصالات الاسرائيلي

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

استقال وزير الاتصالات الاسرائيلي، ايوب قرا، الإثنين، من منصبه، وهو الوزير العربي الوحيد في الحكومة الاسرائيلية.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية إن " وزير الاتصالات ايوب قرا اعلن عن استقالته من منصبه".

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ولم توضح هيئة البث الأسباب التي دعت قرا للاستقالة من المنصب الذي تولاه قبل عامين.

ويعتبر قرا، درزي، من المقربين لرئيس الوزراء الاسرائيلي.

ولم يتضح ما إذا كان نتنياهو سيقبل الاستقالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.