رفضا لمؤتمر "المنامة".. تعليق الصيد ببحر غزة الثلاثاء

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، الاثنين، عن اعتزامها تعليق الصيد في بحر قطاع غزة، الثلاثاء، رفضا لمؤتمر "المنامة" الاقتصادي، وبالتزامن مع عقده في العاصمة البحرينية.
وقال نقيب الصيادين، نزار عياش، في تصريح لوكالة "الخليج 365":" قررنا تعليق العمل في بحر قطاع غزة بشكل كامل، من الساعة 6 صباحا وحتّى 6 مساء بتوقيت فلسطين".
وأوضح عياش أن تلك الخطوة تأتي رفضا لمؤتمر المنامة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، حسب قوله.
وفي السياق، أعلنت المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، إضرابا عاما، الثلاثاء، رفضا لمؤتمر "المنامة"، واستجابة لدعوة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية.
وينعقد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية الثلاثاء والأربعاء المُقبليْن، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".
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