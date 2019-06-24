صحة_عسير تؤكد: مصابو هجوم #مطار_أبها الإرهابي حالتهم جيدة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت صحة عسير أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠/١٠/١٤٤٠هـ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن الهجوم الإرهابي نتج عنه استشهاد مقيم من الجنسية السورية – رحمه الله-، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء، وكذلك طفلان، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج، من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

Advertisements

وأبان آل شايع أن حالتين من الحالات المتوسطة تم إدخالهما لغرفة العلميات نتيجة إصابتهما ببعض الجروح الغائرة، كما أن الحالتين الحرجتين إلى حد ما مستقرتين . مبيناً أن صحة عسير قد بدأت في الدعم النفسي والعلاج بالترفيه للأطفال المصابين من الجنسية الهندية، الوضع العام للمصابين مطمئن ولله الحمد.

وتوقع آل شايع بأنه وفي الساعات القادمة خروج عدد أكبر من الحالات الطفيفة والمتوسطة، وما يهمنا في المقام الأول هو الاطمئنان على استقرار تلك الحالات وأن تكون جميع الحالات استوفت الخدمة الطبية الضرورية لها.

ونوه بأن صحة المنطقة تعكف على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين – نسأل الله لهم الشفاء العاجل -، مع تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.